體壇快訊：羅浩天佩劍世盃首圈出局

黃曉盈陳卓琳無緣世盃決賽

上站摘銅的香港體操隊「大師姐」黃曉盈昨出戰世界盃開羅站，在平衡木資格賽因傷影響只獲11.333分，與師妹陳卓琳分別排13及12名，無緣打入前8合演的決賽，陳卓琳同日出戰跳馬亦名列12未能晉級。吳家祺出戰男子跳馬同樣以13名緣盡決賽。

安洗瑩首闖全英賽決賽

20歲韓國隊新星安洗瑩昨於羽毛球全英賽4強，爆冷以局數21：19、21：13淘汰世界一姐、中華台北隊的戴資穎，首闖這項大賽的女單決賽。而早前脫離國家隊體制的馬來西亞隊球手李梓嘉，前晚苦戰3局淘汰日本隊球星桃田賢斗，躋身男單4強。

黑帝拒赴頒獎禮捐43萬罰款

世界一級方程式賽車（F1）今晚在巴林上演揭幕站，平治「黑帝」咸美頓因上季失落車手總冠軍，去年底拒絕出席年度頒獎禮。他昨與國際汽聯（FIA）主席會面後，表示會把5萬歐元（約43萬港元）罰款作慈善用途。他亦解釋頭盔由紫色換成黃色，是提醒自己重拾賽車的初心。

傑志5友賽備戰亞冠

傑志為備戰下月16日開始的亞冠盃J組，已在泰國集訓逾一周後，昨落實周二至下月初期間將會踢至少5場友賽，首仗對手為泰乙球隊芭堤雅海豚，之後會對3支泰超球隊包括武里南聯、春武里及曼谷聯。

韋少壓哨3分領湖人返勝軌

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽，憑「韋少」韋斯特布克在第4節最後5.5秒偷波得手兼射入三分球扳平，戰至加時以128：123反勝多倫多速龍，他交出22分、10次助攻及10個籃板的「大三元」，領軍終止作客11連敗。湖人暫列西岸第9，今作客華盛頓巫師，主帥禾高稱勒邦占士需經評估決定能否「背靠背」出賽。