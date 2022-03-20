韓財團合伙欲買車 賣盤截標 英媒稱最少10財團出手

受俄烏戰爭影響，車路士班主艾巴莫域遭英國政府凍結資產而被迫賣盤，多個單位在上周五截標死線前提交收購意向書。韓國C&P體育財團準備競購車路士，並與英國地產大亨坎迪、車路士名宿維埃里的投資公司Tifosy，以及韓亞金融集團組成「The Blue Football Consortium」財團入標，該韓國體育財團行政總裁Catalina Kim表示，「韓國史上從未試過入主頂級球會，是時候改變了。」據悉坎迪的報價為最少20億鎊，至於施巴斯坦高爾勳爵及馬田布萊頓爵士的財團、美國聯棒（MLB）芝加哥小熊老闆歷格斯家族均已入標競逐，沙特傳媒集團亦宣稱在截止前已遞交報價。

魯迪格傳季後約滿投祖雲

車路士無法動用資金在轉會市場買人或為球員續約，《米蘭體育報》報道，將約滿的魯迪格已跟祖雲達成協議，雙方將於今夏簽約4年，稅後年薪為650萬歐元（約5630萬港元）。另外，米杜士堡宣布今晨足總盃8強對車路士的門票收益捐出，援助受戰火蹂躪的烏克蘭。