奧巴重生 打吡攻艦 投巴塞心舒暢助爆發 賓施馬恐因傷無緣迎敵

皇家馬德里vs.巴塞隆拿 now611/632台 明晨04：00直播

奧巴美揚上半季在阿仙奴遭雪藏及褫奪隊長職務，惟轉投巴塞後重生，上周中更在歐霸16強次回合攻入致勝球，助球隊淘汰加拉塔沙雷。他日前接受西班牙《世界體育報》訪問稱，在新東家狀態甚佳的背後原因，全因「快樂」兩字，「我正在努力，最重要的是我很愉快。在快樂的時候，我想克盡己職，入球、協助球隊擊敗對手。」

11場不敗欲改對賽劣績

任說客冀迪比利留效

奧巴美揚融入球隊，甚至為巴塞充當說客。他曾表示，決定轉會前曾詢問多蒙特前隊友奧士文尼迪比利的意見。如今對方與球會續約存分歧，或於今夏離隊。這名加蓬隊射手透露，曾就此事與迪比利交談，冀說服對方留效，「我們最終會看到他的決定，對我而言，我希望他繼續留隊。我們相識多時，我能讓他歡笑，快樂真的很重要」。

巴塞隆拿各項賽事錄得11場不敗，惟過去6次與皇馬交手均無法贏波。右閘達斯上仗退下火線，經檢查後料休戰3周，今仗勢由老將丹尼爾擔任正選。隊中老臣子佐迪艾巴強調，球隊目標為全取3分，在聯賽保持競爭力。

阿辛斯奧勢串演中鋒

皇家馬德里1月在西班牙超級盃加時以3：2擊敗巴塞，但「銀河艦隊」賽前傳來壞消息，過去5仗交出9入球4助攻的賓施馬，上仗對馬略卡傷及大腿後，據報缺席過去兩日的操練，今仗上陣成疑。這名法國隊前鋒暫以22球領先聯賽射手榜，在替補的盧卡祖域及馬里安奴戴亞斯狀態低迷下，今仗或需由馬高阿辛斯奧串演中鋒，勢令皇馬攻力大打折扣。