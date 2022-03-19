F1新季修例 紅牛平治恐失優勢 地面效應技術解禁 續減車隊開支上限

F1巴林站排位賽 now680台 晚上23：00直播

今年是F1自2009年以來，再次就空氣動力問題進行大改例，期望減少賽車產生的亂流問題，有利後車「爬頭」，從而增加競爭性。回顧近代改例前後，原本在2008年爭冠的法拉利及麥拿侖同樣在改例後失去優勢，間接造就及後的紅牛盛世。而2014年的引擎改例，由V8進入混能時代後，紅牛同樣頓失優勢，至此變成平治的天下，連奪8屆車隊總冠軍。

「豚跳」影響各隊 黑帝：先不談爭標

來到今次大改例的重點，除了每支車隊的開支上限進一步減至1.4億美元（約10.96億港元），拉近強弱車隊之間的距離外，車胎亦會由13吋變為18吋，賽車的前、後尾翼亦有規範性改動及簡化。而被禁用多年的地面效應技術更再次獲准使用，利用氣流所產生的下壓力，讓賽車在轉彎時能保持較高車速，惟這項由昔日蓮花車隊帶入F1的技術，在直路經常出現豚跳效應（Porpoising）問題。

在早前的試車亦顯示，各支車隊均面對相關問題，其中平治更是受豚跳效應影響最嚴重的車隊，7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓在受訪時更表示：「目前的戰車在開季或不會處於爭標行列，當前最重要是解決問題，再談冠軍爭逐。」

韋少爭衛冕 紅牛成廠隊自製引擎部件

至於與本田「藕斷絲連」的紅牛車隊，今年起正式成為廠隊，自行製造引擎部件，但由於國際汽聯（FIA）今年起凍結各隊引擎研發至2025年，因此目前紅牛仍會使用本田提供的引擎技術。去年首奪世界冠軍的「韋少」韋斯塔本，早前與紅牛簽下一紙長約至2028年，24歲的他表示：「沒有人能預知未來哪一支車隊有具備爭冠的能力，但我確信自己享受在紅牛的日子，享受去年奪下『世一』的喜悅，享受與車隊一起爭取成績。」

周冠宇加盟愛快 首中國車手戰F1

此外，今屆F1車手陣容變動不大，其中由平治提拔多年的24歲英籍新星羅素，終在今季由威廉士回到「銀箭」，與37歲的黑帝成為隊友，其威廉士空缺則由前紅牛車手艾邦頂上。而今屆唯一新人為愛快羅密歐的22歲車手周冠宇，是歷來首位中國籍F1正選車手，去年在世界二級方程式（F2）奪得總季軍，亦是亞洲三級方程式（F3）總冠軍，他將與由平治來投的保達斯搭檔出戰。

土國或代俄辦賽 4分站疫後首回歸

賽程方面，今屆共23個分站，其中原定9月底的俄羅斯站早前被賽會取消合約後，該分站檔期暫仍懸空，據報土耳其接手主辦呼聲最高。而過去兩年因新冠疫情停辦的日本、澳洲、新加坡及加拿大站均會回歸，而美國及意大利將分別在不同賽道各辦兩站，包括全新的美國邁阿密國際賽道。賽會又遷就改至今年底才舉行的國際足協（FIFA）世界盃，今屆將提早至11月20日完季，加上傳統在8月有約3周的暑假，令今屆分站之間相距時間將更為緊密。