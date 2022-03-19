體壇快訊：伍家朗全英賽出局

港將捐贈抗疫物資

本港第五波疫情嚴峻，多名港將包括東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、「跳馬王子」石偉雄、「四眼Cue后」吳安儀及「神奇小子」蘇樺偉等，響應地產商成立的捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把抗疫物資捐予多間受惠機構，幫助基層應對疫情。

陳夢孫穎莎決戰大滿貫

中國隊昨於WTT新加坡乒乓球大滿貫女單4強上演內訌，東京奧運金牌得主陳夢一度領先局數3：1下，被隊友王藝迪連追兩局，最終仍於決勝局以11：8勝出晉身決賽。至於世界賽冠軍王曼昱昨亦與「一姐」孫穎莎激戰7局，終在決勝局以11：8擊敗對方躋身決賽。

俄落實無緣世盃

國際體育仲裁法庭（CAS）昨駁回俄羅斯足總就國際足協（FIFA）上月起禁止俄羅斯國家隊及球會參與旗下所有賽事的決定。這亦令原定下周四參加卡塔爾世界盃外圍賽附加賽的俄羅斯隊，落實無緣參賽，緣盡決賽周。

國米誓挫紫百合返榜首

上輪意甲和波後由榜首跌落第3的國際米蘭，明晨迎戰第8位的「紫百合」費倫天拿誓返勝軌，早前歐聯16強鬥利物浦傷出的中場波索域料今仗可復出候命，惟同仗傷出的中堅迪維積則與中場維達爾續唞。由於國米較榜首的宿敵AC米蘭踢少1場，因此即使後者明晨作客擊敗卡利亞里，國米只要同樣全取3分，仍可保持爭標主動權。