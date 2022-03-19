廠兵征維拉誓返勝軌 拖肥拆紐止頹 球迷自綁門柱示威

阿仙奴今晚於英超作客阿士東維拉，迎來64小時內第2場賽事，體能備受考驗，惟聯賽「爭四」形勢白熱化下，今仗勢續精銳盡出，爭取作客五連勝。

富安健洋或復出先任後備

阿仙奴周四凌晨主場兩球不敵利物浦，聯賽五連勝走勢告終，但過去4場作客則獲全勝。主力拿卡錫迪、馬田奧迪加特及布卡約沙卡上仗均被換出，於密集賽程中稍作休息，今仗料續肩負正選重任，帶領球隊重回勝軌。「兵工廠」目前唯一傷兵是日本國腳富安健洋，據報這名右閘康復進度良好，今仗有望先重返後備席候命。

愛華頓昨晨則憑伊禾比補時9分鐘的入球絕殺，主場1：0險勝紐卡素。賽事下半場出現小插曲，有穿著「向石油說不」汗衣的球迷衝入球場，並以索帶將自己綁在門柱示威，最終由球場保安剪開索帶，令賽事曾停頓多時。「拖肥」獲得近一個月以來首勝，賽後領先尾三屈福特3分並少踢兩場。

三獅友賽點兵 福仔辛祖落選

此外，英格蘭隊日前公布月尾友賽大軍名單。曼聯星將「福仔」拉舒福特及查頓辛祖雙雙意外落選。本季從車路士借至水晶宮的中堅馬克古希，則首獲大國腳徵召。「三獅」本月底的國際友誼賽分別對瑞士隊及科特迪瓦隊，兩仗均在溫布萊球場上演。