韋斯咸加時挫西維爾 歐霸闖8強搔41年之癢

莫耶斯否認奪標熱門

西維爾首回合主場先贏1：0，此役有曼聯借將安東尼馬迪爾及時傷癒復出掛帥，卻被韋斯咸中場湯馬士蘇錫克及耶莫蘭高，先後於39和112分鐘頭頂腳踢建功，鎖定2：1勝局，將與里昂爭入4強。

韋斯咸領隊莫耶斯賽後說：「兩年前有誰會想到己隊有這樣的一個晚上。我們是否奪標熱門？不，我認為只是在繼續攀爬高山，但球隊的確淘汰了一支奪得多屆冠軍的球隊，所以它可帶來信心。」

巴塞反勝過關 3年來首11仗不敗

巴塞隆拿首回合只能與加拉塔沙雷互交白卷，昨仗更在28分鐘先失，但仍憑中場柏迪及前鋒奧巴美揚，分別於37和49分鐘破門反勝2：1，而取得各項賽事連續11仗不敗則是3年以來首趟，為周一凌晨西甲作客皇家馬德里壯行色。

然而，巴塞的美國隊後衛達斯在56分鐘疑因腿筋受傷退下火線，勢無緣西甲大戰皇馬，甚至下周中展開的3場關鍵的世界盃中北美洲區外圍賽，以及下月初的歐霸8強首回合比賽。另外兩場歐霸戲碼分別是RB萊比錫對阿特蘭大，以及布拉加對格拉斯哥流浪。