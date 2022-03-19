皇馬歐聯8強鬥車 曼城首遇馬體會 紅軍遇剋星賓菲加

歐聯8強最強戲碼非車路士對皇家馬德里莫屬。兩軍上季4強歷來首次在這賽事碰頭，結果「車仔」先和後勝晉級，在決賽挫曼城第2次捧盃。事實是車路士亦曾在1999年的歐洲超級盃挫皇馬，及在1971年的歐洲盃賽冠軍盃決賽和波後重賽勝出，故此，總計車仔錄得3勝2和的上風成績。

曼城與馬德里體育會是首次在歐戰交鋒。馬體會在16強先在主場打和曼聯，次回合凱旋，8強再碰曼市球隊對球員來說或重臨福地，有利比賽心理。

拜仁相隔11年遇維拉利爾

同是6屆盟主的利物浦及拜仁慕尼黑，將分別接受賓菲加與維拉利爾的挑戰。惟賓菲加自1984年11月以來，先後在歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）、歐聯及歐霸，與利物浦近5戰取得4勝1負，或令「紅軍」處於可勝不穩的局面。拜仁則曾在2011年在歐聯兩勝維拉利爾，相隔11年再次碰頭，「黃色潛艇」爭取繼淘汰祖雲達斯後，再一次製造爆冷賽果實在不易。

另外，車路士將於明晨的英格蘭足總盃8強，作客英冠「巨人殺手」米杜士堡。車仔料有右翼衛列斯占士、中場赫臣奧杜爾及後衛安達斯基斯坦臣避戰。

車路士英足盃征米堡

佐真奴倘禁續約或離隊

此外，車仔中場佐真奴的經理人祖奧山度士承認，若球會被禁止與球員續約，該名明夏約滿的意大利國腳今夏便有機會離隊，但山度士亦堅稱佐真奴的首選仍是留隊。

米杜士堡於2017年降落英冠，過去4季無力返回英超，惟目前在聯賽排第7，爭取直接升班有一定難度，但仍有機會參戰升班附加賽，而且在英足盃上兩圈先後爆冷淘汰曼聯及熱刺，勢成爭取16年來首挫車仔的強心針。惟隊中首席射手安達斯史保亞已因傷缺陣兩場。