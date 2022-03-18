紅軍擒廠續追曼城 高普：每仗皆決賽 祖達破入球荒 九連勝後落後榜首1分

利物浦及英超「四哥」阿仙奴，此役賽前分別在聯賽八連捷和五連勝，是次狹路相逢，紅軍卻有穆罕默德沙拿因上仗腳部輕傷先列後備，卻仍藉隊友迪亞高祖達在54分鐘，接應堤亞高艾簡達拿直線妙傳打開紀錄，也是這名葡萄牙國腳逾1個月來，在各項賽事7仗首次「士哥」。兩分鐘後，高普換入沙拿及羅拔圖法明奴。養傷剛好1個月的法明奴，在62分鐘獲安德魯羅拔臣助攻射成2：0完場，並令阿仙奴延續近7季聯賽14次交手僅1勝的頹勢。

下月10日硬撼曼城 高普稱「真正戰鬥」

紅軍賽後29戰得69分，落後曼城1分。高普說：「我為球隊取得當下成績感到興奮。現在可以做的是不去想曼城，繼續爭勝。兩軍過去數年互相將比賽推向瘋狂水平，每場比賽都成為決賽。當然，你是可以享受它的，但它也很刺激，然後令你疲累。我們將在4月10日硬碰曼城，這將是一場真正的戰鬥。」

阿仙奴今季英超被利物浦雙殺後，以27戰得51分續排第4，以1分領前多踢兩場的第5位球隊曼聯，爭取前四衝線續握主導權。「兵工廠」主帥阿迪達賽後指賽程不利球隊，事關至周六中午作客阿士東維拉時，他們7日連踢3場英超。他又提及4月16日至23日，8天內依次碰修咸頓、車路士及曼聯是受到不公平對待，惟被英國傳媒質疑「廠兵」今季既無緣歐戰，早在1月又已分別在英格蘭足總盃及聯賽盃出局，近期只需埋首聯賽，不像英超列強般仍須兼顧多個賽事，更有網民揶揄阿迪達是「活在泡泡內」。

南野拓實奧歷治或今夏離隊

此外，利物浦在1月簽入路爾斯戴亞斯後，已擁有7名前鋒，令高普曾坦言難令所有攻擊手開心，疑暗示不獲重用的南野拓實及季尾約滿的奧歷治，今夏料將被放棄。據報26歲的奧歷治已獲AC米蘭和一些英超球隊垂青。