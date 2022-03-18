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2022年3月18日星期五
車路士闖8強延衛冕路 杜曹締紀錄 讚麾下心理質素強 信對手不欲碰上
祖雲達斯慘負黃潛 連續3季16強止步
拉舒福特疑與球迷爭執 致歉認情緒崩潰
韋迪染疫無緣F1開鑼戰 侯根保頂上
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多蒙特絕殺緬恩斯續追拜仁 貝基投美職新軍
拿度開季18連勝平紀錄
體壇快訊：伍家朗全英賽晉次圈
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紅軍擒廠續追曼城 高普：每仗皆決賽 祖達破入球荒 九連勝後落後榜首1分
熱刺輕取白禮頓 卡尼登英超作客入球王
RSPCA落案起訴蘇馬兄弟虐貓 狼隊誓取列斯爭上第6
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【明報專訊】（請看附圖）
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