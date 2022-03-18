車路士闖8強延衛冕路 杜曹締紀錄 讚麾下心理質素強 信對手不欲碰上

首回合領先兩球的車路士，昨如常出征里爾，37分鐘有佐真奴犯手球先輸12碼，但這名意大利隊中場將功補過，於上半場補時階段助攻翼鋒基斯甸普列錫扳平，加上隊長艾斯派古達下半場建功，最終反勝2：1。「藍戰士」在班主艾巴莫域上周被英國政府制裁後，於各項賽事卻錄得三連勝。杜曹執教生涯領軍50場歐聯取得第32場勝仗，勝率達64%，超越皇家馬德里前帥施丹首50場歐聯取31勝的紀錄。

杜曹歐聯50戰勝率超施丹

8強今抽籤 英西各佔3席

據報賽前有一班車路士球迷聚集在球場外酒吧，不斷高歌支持被制裁的艾巴莫域及嘲諷英國首相約翰遜，遭法國警方驅散，當中有醉酒球迷與里爾球迷衝突，又向警方擲酒樽，最終警方發放催淚彈及拘捕多名醉酒鬧事球迷。

歐聯8強正式出爐，分別是衛冕的車路士、曼城、利物浦、皇家馬德里、馬德里體育會、維拉利爾、拜仁慕尼黑及賓菲加，英超及西甲各有3隊，很大機會有內訌戲碼，意甲及法甲球會全軍盡墨，抽籤將於香港時間今晚7時舉行。而杜曹昨仗賽後讚揚麾下再度展示強大心理質素，並相信其餘7隊都不想抽中對車路士。

遭贊助商要求盡快移除球衣廣告

傳英地產商欲收購 聘維埃里任顧問

不過受制裁影響，車路士緊接歐聯主場賽事屆時面臨閉門舉行；球隊最近數仗球衣雖維持印有贊助廣告，但早前宣布終止贊助的電訊商「3」的英國發言人稱，已要求球會盡快移除球衣胸口的贊助廣告。

車路士賣盤截標在即，潛在買家除了一個沙特阿拉伯財團，英國地產大亨肯迪（Nick Candy）亦願斥資，還聘用了車路士前球員兼領隊維埃里的投資公司Tifosy任顧問，冀增成事機會，這名意大利隊名宿亦發聲明證實合作。此外，美職棒大聯盟（MLB）球隊芝加哥小熊班主歷基斯家族，據報亦有意收購，但他早年曾放言「穆斯林是我的敵人」引起軒然大波，被不少「車迷」大力反對。