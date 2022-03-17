艾榮轟60分續爭季後賽 為主場禁令感難受 魔術手促撤疫苗限制

艾榮甫開賽便火力全開，9次起手入14球，包括三分線後7投6中，頭兩節取得41分，成為繼2003年的高比拜仁及2016年的基利湯臣後，聯盟25年來第3名半場得分逾40的球員，而唐斯和艾榮也合創歷史，令聯盟自1962年的張伯倫後，首次連續兩場常規賽有球員單場得60分。杜蘭特周一鬥紐約人得53分，艾榮今場作客魔術入60分，更是NBA首次有同隊球員連續兩仗得分「50+」。

半場轟逾40分平高比成就

偕杜蘭特唐斯寫兩紀錄

艾榮稱球隊不斷創造歷史，杜蘭特亦說：「唐斯表現令人難以置信，然後艾榮又辦到了，聯盟正處在一個驚人的狀態，我們每晚都看到很多才華洋溢的球員。」

艾榮入籃網更衣室罰39萬

籃網取得四連勝，以36勝33負暫列東岸第8。紐約市防疫政策准許未接種者入場觀戰，但相關球員無法作賽，即使艾榮在餘下13場常規賽，只能以兼職身分出戰3場客場賽事，對於爭奪前六直入季後賽有一定影響，但杜蘭特稱尊重隊友不接種疫苗的決定。艾榮周一於打吡戰後進入籃網更衣室，違反紐約市及聯盟防疫規定，令球隊被罰5萬美元（約39萬港元）。艾榮笑言應申請一張主場記者證，他亦期望紐約放寬政策，因坐在場邊看球的感覺不好受。

艾榮的搶鏡表現亦獲球圈中人大讚，「魔術手」莊遜在社交網呼籲紐約市撤回疫苗限制，好讓球迷可在季後賽看到艾榮的主場發揮。美國參議員克魯茲（Ted Cruz）亦批評紐約市政策，這個侯斯頓火箭球迷稱若不放寬措施，會招攬艾榮轉投火箭。

艾榮未能在主場上陣，籃網主帥拿殊期望在季中加盟的賓西蒙斯能在常規賽披甲，但同時指出這名25歲控衛仍在加強體能，暗示其狀態未足以上陣。