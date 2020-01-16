曼城6.4億斟夏蘭特 傳周薪510萬冠絕英超

多蒙特顧問未否認 皇馬勢橫刀奪愛

夏蘭特與多蒙特的合約雖至2024年夏天才屆滿，惟當中附有解約金條款，據德國《體育圖片報》的消息稱，曼城將以6300萬鎊（約6.4億港元）解約金完成收購。而《每日郵報》報道，夏蘭特已與曼城就個人條款展開談判，周薪將達50萬鎊，遠高於目前在多蒙特的13.2萬鎊，一旦成事將成英超目前最高薪球員，亦是歷來英超第二高薪紀錄，僅次曾在效力熱刺時領取60萬鎊周薪的加里夫巴利。

此外，德國隊名宿兼多蒙特顧問森馬昨在德國的歐聯直播賽前節目上，未有主動否認傳聞，更稱相信夏蘭特若與曼城主帥哥迪奧拿合作，雙方可互惠互利，皆因哥帥向來不太擅長任用中鋒，形容「這會是個有趣的組合」。

不過，據報皇家馬德里仍有意當「程咬金」，多蒙特行政總裁華斯基本周將飛抵馬德里與該會代表會面，外界料「蜜蜂兵團」將在是次會面後，為「魔人布歐」下一站作最後定案。據ESPN消息稱，皇馬同時盛傳有望在今夏簽入巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，兩名新世代球王合組鋒線的吸引力，或左右夏蘭特最終去向。