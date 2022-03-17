魯營球場下季獲冠名 巴塞袋24億

巴塞宣布Spotify將於7月起成為主贊助商，該平台商標在未來5季均會出現在男、女子隊球衣，以及未來4季的訓練球衣，並成為魯營球場首個冠名贊助商。球會未公布所得贊助費，但加泰隆尼亞電視台Rac1及路透社等估計，涉及費用高達2.8億歐元。巴塞早前表示會翻新魯營球場，獲贊助後稱期望為球場添藝術元素。

歐霸征土國 碧基備戰打吡料缺陣

這支西甲球隊明晨於歐霸16強次回合出征，與土超的加拉塔沙雷爭晉級。雙方首回合悶和0：0，但巴塞在聯賽勢頭強勁，近3戰全勝兼只失1球。預料巴塞主帥沙維仍會遣強陣，由上輪聯賽有份建功的奧巴美揚及費倫托利斯攻堅，而老將碧基上場聯賽疑大腿受傷要敷冰，加上有下周初大戰皇家馬德里的國家打吡後顧，料今仗不會冒險上陣。

另一西甲球隊西維爾則會帶着一球優勢作客韋斯咸，曼聯借將安東尼馬迪爾將隨隊返英，他賽前透露雖被紅魔棄用，但在西維爾重拾信心及快樂，亦希望季尾正式「脫魔」以確保上陣機會。