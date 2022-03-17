紅魔勢5季無冠 下季釀重組 歐聯16強負馬體會 迪基亞認復興無期

雙方首回合踢成1：1，曼聯看守領隊蘭歷克未有維持日前在英超擊敗熱刺的陣容，反而讓病癒的中場般奴費南迪斯復任正選。紅魔小將艾蘭加初段近門起腳，省中馬體會門將奧比歷的頭部未能先開紀錄，馬體會於41分鐘藉反擊由雷蘭洛迪後上頭槌打破僵局。紅魔下半場換入卡雲尼及保羅普巴等試圖力挽狂瀾，但未能攻破客軍銅牆鐵壁，中堅華拉尼的頭槌被奧比歷救出後，維持負0：1完場。蘭歷克不滿失一球前，球證未有對艾蘭加被撞跌判犯規，但承認屢被對手拖延時間下，球隊在下半場踢不出應有節奏。

C朗近12季首陷錦標荒

C朗上輪聯賽對熱刺連中三元後，昨仗雖打破皇家馬德里名宿卡斯拿斯保持的歐聯最長上陣時間紀錄，但受制於對手密集防守無法起腳，是他歷來第3次在歐聯踢足全場下零射門，除了連續3屆於歐聯16強止步，亦跟美斯再次在同一季在歐聯16強被淘汰。

曼聯在3項盃賽先後出局，於英超落後榜首曼城多達20分，勢將連續5季四大皆空，面臨近40年來最長一次「錦標荒」。紅魔對上一次贏得錦標是2016/17年球季，當時由摩連奴帶領贏得歐霸盃、英格蘭聯賽盃及社區盾成盃賽「三冠王」；C朗繼2009/10年首季在皇馬後，將相隔11季再次單季沒有錦標落袋，下季去向再添疑問。

蘭歷克促奮鬥英超前四衝線

效力紅魔長達11年的「老臣子」門將迪基亞承認，球隊對馬體會兩回合表現都不足以勝出，亦為5季錦標荒致歉，「目前處境對球會、球員和球迷都很艱難，我感到非常難過，確實做得不夠好，甚至無法接近爭冠。我深信曼聯終會返回應屬位置，只是不知何時」。

曼聯今季只餘下9場英超聯賽，包括下月20日作客利物浦的「雙紅會」補賽，來季勢必換血重組，季尾離任看守領隊的蘭歷克直言，現階段要拉近與列強差距言之尚早，當下只能為爭前四盡最後努力，「若要前四完季，就必須勝出餘下大部分賽事，可能9場要贏7場」。

普帥坦夏格齊領軍出局 曼聯或提早斟介

名宿史高斯稱首要任務是盡快選定新領隊，給對方兩三年時間重新打造有競爭力的球隊，他雖屬意再向杜曹或干地招手，因為紅魔當下需要「讓球員感畏懼的領隊」，但據報曼聯下任領隊兩大熱門人選仍然是普捷天奴和坦夏格，巧合地二人分別帶領的巴黎聖日耳門及阿積士，均於歐聯16強被踢出局，沒有歐洲賽包袱下，或令曼聯可提早展開談判。