廠兵強勢迎利誓破宿命 阿迪達信實力已昇華 讚拿卡無私如法明奴

阿仙奴vs.利物浦

now611/621台 明晨04：15直播

阿仙奴英超開季三連敗陷低谷，喘定後交出6勝2和亮麗成績，其間阿迪達不滿奧巴美揚表現，去年12月初作客敗走愛華頓終成其告別戰。與「奧巴」並肩作戰多時的好友拿卡錫迪，隨即成為進攻重心，近11次聯賽上陣雖只入3球，卻有7次助攻，成為隊中「助攻王」，協助球隊以26戰得51分榮升「四哥」。阿仙奴中場格列沙加說：「人們有時只會注意入球者，卻未察覺拿卡錫迪對球隊的重要性。他是個具質素的球員，對戰局瞭如指掌。經過這數周的比賽後，我希望球迷對他另眼相看。」

後奧巴時代掛帥 11仗3入球7助攻

英格蘭前國腳中場占美列納認為拿卡錫迪勝在無私，而其在阿仙奴的角色等同屢為利物浦隊友穆罕默德沙拿，以及沙迪奧文尼穿針引線的羅拔圖法明奴，「拿卡錫迪現在成為球隊的連繫者，他就是阿仙奴的進攻核心」。在拿卡錫迪默默耕耘下，阿仙奴近5場英超全勝，令阿迪達雄心壯志，他說：「球隊實力已提升至另一水平，我們必須把握機會擊敗利物浦。」他稱到餘下12輪比賽中，只有「紅軍」、曼聯和韋斯咸是前列球隊，憧憬來季重返歐聯。

紅軍誓追曼城 沙拿因傷上陣成疑

利物浦近期英超成績更勝阿仙奴，已錄得八連捷，近7季聯賽交手則是8勝4和1負，而今季連同英格蘭聯賽盃兩仗是2勝1和。紅軍28戰得66分排第2，落後昨晨和波失分的曼城4分，但少踢一仗。若沙拿此役因腳傷避戰，難免影響紅軍攻力，事關可能取代他攻堅的迪亞高祖達，已各項賽事連續7仗「食白果」，可能比他更具威脅力的是阿歷山大阿諾特，這名英格蘭隊右閘今季已貢獻最多的11次助攻，當中三度獲他鋪橋搭路的文尼受惠最多。

（英超消息）