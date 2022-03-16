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2022年3月16日星期三
車路士制裁陰霾下征里爾 作客開支受限 加歷查：杜曹有力穩軍心
戴巴拿復操返祖雲大軍 勢候命迎黃潛爭晉級
加時險勝躋身分組賽 神戶亞冠J組遇傑志
黃杜配大滿貫混雙4強止步
唐斯居里楊格同日45+創歷史
皇馬3蛋贈馬略卡 賓施馬起孖膺法國入球王
丹麥重召艾歷臣戰友賽 主帥信已準備就緒
電視精選
廠兵強勢迎利誓破宿命 阿迪達信實力已昇華 讚拿卡無私如法明奴
曼聯計劃翻新主場 奧脫福面臨翻新或清拆
體壇快訊：佐高域壓麥維迪夫重登世一
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【明報專訊】（請看附圖）
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