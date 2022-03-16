唐斯居里楊格同日45+創歷史

唐斯轟60分獻亡母

木狼家中鋒唐斯第三節火力全開取得32分，終締造個人、隊史和本季聯盟單場得分新高的60分，領軍作客場以149：139擊敗聖安東尼奧馬刺。唐斯成為聯盟史上單節得分第5高的球員，更是自2000年的奧尼爾後首個得分達60的中鋒，他賽後直言：「無論要打44或48分鐘，我會盡力完成，這就是我面對比賽的心態，必須做到最好。」而他亦藉此向因染疫離世的母親致意，稱「她在天之靈必定在讚賞我」。

適逢33歲生日的史堤芬居里，在同日另一場攻入47分，助勇士主場以126：112大勝華盛頓巫師；缺陣29場的祖利蒙特格連昨仗終於復出，跟基利湯臣組成的勇士「三巨頭」自2019年再合體，主帥卡爾更指「咖喱仔」手感發燙，跟擅於穿針引線的格連復出有一定關係。崔爾楊格不讓唐斯和居里專美，這位鷹隊控衛在主場對波特蘭拓荒者時射入46分，領軍以122：113勝出。三人更合創歷史，令NBA史上首次同日三場常規賽有球員得分「45+」。

另外，布魯克林籃網因周一准許尚未接種疫苗的艾榮進入更衣室，違反紐約疫苗規定和聯盟健康安全規定，遭NBA罰款5萬美元（約39.1萬港元）。