唐斯居里楊格同日45+創歷史

【明報專訊】昨日三場NBA常規賽皆上演球星得分騷，除了明尼蘇達木狼中鋒唐斯成為聯盟今季首位取得60分的球員，還有金州勇士的壽星仔史堤芬居里及阿特蘭大鷹隊控衛崔爾楊格各得47和46分，是聯盟史上首次同日三仗有球員得分逾45。
唐斯轟60分獻亡母
木狼家中鋒唐斯第三節火力全開取得32分，終締造個人、隊史和本季聯盟單場得分新高的60分，領軍作客場以149：139擊敗聖安東尼奧馬刺。唐斯成為聯盟史上單節得分第5高的球員，更是自2000年的奧尼爾後首個得分達60的中鋒，他賽後直言：「無論要打44或48分鐘，我會盡力完成，這就是我面對比賽的心態，必須做到最好。」而他亦藉此向因染疫離世的母親致意，稱「她在天之靈必定在讚賞我」。
適逢33歲生日的史堤芬居里，在同日另一場攻入47分，助勇士主場以126：112大勝華盛頓巫師；缺陣29場的祖利蒙特格連昨仗終於復出，跟基利湯臣組成的勇士「三巨頭」自2019年再合體，主帥卡爾更指「咖喱仔」手感發燙，跟擅於穿針引線的格連復出有一定關係。崔爾楊格不讓唐斯和居里專美，這位鷹隊控衛在主場對波特蘭拓荒者時射入46分，領軍以122：113勝出。三人更合創歷史，令NBA史上首次同日三場常規賽有球員得分「45+」。
另外，布魯克林籃網因周一准許尚未接種疫苗的艾榮進入更衣室，違反紐約疫苗規定和聯盟健康安全規定，遭NBA罰款5萬美元（約39.1萬港元）。