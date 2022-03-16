加時險勝躋身分組賽 神戶亞冠J組遇傑志

神戶勝利船開季日職3和3負連續6場不勝，昨有前鋒大迫勇也傷癒復出，37歲隊長恩尼斯達開賽6分鐘把握對方解圍失誤抽射先開紀錄。墨爾本勝利於5分鐘後憑角球攻勢扳平，戰至71分鐘更反超前2：1。大迫勇也及後連入兩球，但完場前再被逼和3：3，勝利船最終在加時初段由巴西籍鋒將連干哥利亞建功，險勝4：3。

勝利船晉身下月起於泰國舉行的亞冠J組，將遇上東道主的清萊聯、傑志及中超的上海海港。「藍鳥」40歲前鋒「黑山伊巴」丹恩奴域有望與恩尼斯達上演老將對決。

傑志友賽3泰超隊備戰

傑志主教練朱志光表示，面對技術好及行軍較快的日職球隊，傑志在比賽難爭主導，盼從亞冠賽會制的頻密賽程，再做部署取優勢。傑志正於泰國集訓，據悉下周二起本月內安排6場友賽，首仗對手為泰乙球隊芭堤雅海豚聯，之後會約戰3支泰超球隊武里南聯、春武里及曼谷聯，另兩仗會對泰甲及泰乙隊；下月初或有多一場友賽，對手或是今屆亞冠在G組的菲律賓冠軍FC聯合城。