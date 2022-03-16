車路士制裁陰霾下征里爾 作客開支受限 加歷查：杜曹有力穩軍心

里爾vs.車路士 now643台

明晨04：00直播

俄烏局勢令車路士俄籍班主艾巴莫域被英國政府凍結資產等多項制裁，球會財政亦受限，包括作客開支上限大幅減至僅得2萬鎊（約20.4萬港元），費用將無法乘搭飛機出賽。雖然「藍戰士」因制裁前已辦妥行程，可如期登機前往法國，準備明晨歐聯16強作客里爾，但戰畢歐聯3日後的英格蘭足總盃8強作客米杜士堡，據報車路士或無法登機抵埗，有機會要改乘隊巴，令球員面臨長達10小時往返交通時間舟車勞頓。

英足盃或隊巴出征 會方籲准售票被拒

艾巴現身以色列 英媒揭涉賄俄府

報道指，車路士正努力向英政府提出申請，一方面希望提高作客開支上限，從而可作出合理行程安排，另邊廂發聲明要求英格蘭足總及英超賽會盡快令「車迷」能再次購買比賽門票，但昨晚確認無法售賣足總盃作客米杜士堡的門票；上仗聯賽只有持有季票的球迷仍可入場。

車路士賣盤將於周五截標，艾巴莫域被制裁後於近日首被傳媒拍攝到真身，他乘私人飛機抵達以色列的特拉維夫時，被發現在機場貴賓室，但一頭白髮，跟上月中捧起世冠盃時明顯蒼老不少，據報他將經土耳其的伊斯坦布爾，然後回到俄羅斯首都莫斯科。英國廣播公司（BBC）昨報道，找到新證據證明這名55歲大亨曾賄賂俄政府，從而累積財富。

車路士過去一周兩仗英超皆勝，多次表忠的杜曹成穩定軍心關鍵。任電視評述員的利物浦名宿加歷查形容，這名德籍教頭是目前藍戰士的真正領袖，「現在杜曹對車路士非常重要，他除了是出色領隊，過去數周回應這事也展示出氣質，是球會的領袖」。

夏維斯料續掛帥 願助球會渡難關

德國隊鋒將夏維斯本月3場聯賽貢獻4入球兼一次助攻，狀態大勇，他繼首回合主場對里爾建功後，將再成對手心腹大患。他昨稱願意自資協助球隊往後出征，「現在世界上有比乘搭巴士或飛機作客比賽更艱難的事情。我願意出錢幫助球隊，這不是問題」。至於里爾的葡萄牙隊中場連拿度辛捷士於日前法甲勇戰受傷，證實傷及大腿肌肉，需休戰3周肯定今仗缺陣。

（歐聯消息）