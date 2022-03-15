列強密謀拆車 杜曹表忠穩軍心 易主重建還看三人 施治與青訓主管角色關鍵

車路士俄籍班主艾巴莫域被指與俄羅斯總統普京關係密切，上周因俄國入侵烏克蘭遭英國政府制裁，連帶「藍戰士」財政亦受限制，據報須在5月31日限期前易主。球會目前無法買賣或與球員續約，未來陣容備受關注，今夏約滿的守將魯迪格、安達斯基斯坦臣及隊長艾斯派古達勢離隊，近日再傳右翼衛列斯占士獲曼城垂青，而明夏約滿的中場尼高路簡迪、佐真奴和美臣蒙特，以及左翼衛馬高斯阿朗素也被虎視眈眈。英格蘭隊名宿加歷查日前更落井下石，建議曼聯招攬杜曹。加歷查說：「這是曼聯的好機會。杜曹應是他們的首選，他是世上其中一個最佳主帥，是國際足協年度最佳教練。」

杜曹願自駕載球員出征

魯迪格等3將勢約滿離隊

不過，這名德籍名帥杜曹不為所動，昨晨第二度向車路士表忠，他說：「我肯定會留守至季尾，大家都知球會正在賣盤，前景很快會變得明確，我們會靜候轉機，亦希望球員可以相信奮鬥的過程。」手握兩球優勢的車路士於香港時間周四凌晨，於歐聯16強次回合作客法甲球隊里爾，球隊財政受限下作客開支上限只有兩萬鎊，杜曹又說：「我得到的消息是可以乘飛機，即使不能，我們便搭火車、巴士，甚至我可以自駕七人車，總之我們會如期抵埗。」

除杜曹外，另一能穩定軍心的會是車仔技術顧問施治。這名捷克前國腳門將在球員時代，為球會立下不少汗馬功勞，向來德望甚高，又在引入龍門艾度亞文迪過程中擔當重要角色。去年爆出歐洲超級聯賽「難產」風波，他亦挺身而出與圍堵隊巴抗議的球迷斡旋，贏得不少掌聲。早在艾巴莫域被制裁後，他亦是在更衣室安撫及聆聽球員心聲之人。他昨接受天空體育訪問，雖承認球會前景充滿變數，但與球隊決心專注可控制的事。

預算受壓 青訓供應保競爭力

兩大管理層表態與球隊共度時艱，另一取態值得關注的人物，將是青訓部門負責人尼爾巴夫。此子獨具慧眼，已發掘美臣蒙特、列斯占士、基斯坦臣和後衛查洛巴等一隊主力，而正被外借的中場干拿加歷查及比利基莫亞亦是由他提攜。在球會未來經濟狀况可能大不如前下，若巴夫繼續留效，相信在球員新血供應及維持競爭力方面，均有百利而無一害。