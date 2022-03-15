體壇快訊：港羽組合葡國賽封后

黃杜配闖大滿貫4強

港乒組合黃鎮廷與杜凱琹昨出戰WTT新加坡大滿貫，以直落3局淘汰日本隊強敵張本智和與早田希娜，今於混雙4強惡鬥中國隊組合孫穎莎及王楚欽，惟黃鎮廷在男單32強止步，單打項目只餘李皓晴，她今午硬撼早田希娜爭入女單爭入8強。

國足世盃外料棄武磊

無緣晉級世界盃決賽周的中國隊（國足）今公布25人大軍名單，效力愛斯賓奴的前鋒武磊據報因狀態不足，與洛國富等4名歸化球員落選。國足在下周四起出戰亞洲區外圍賽12強B組最後兩輪，分別作客沙特阿拉伯隊及阿曼隊。而A組的韓國隊昨公布名單，熱刺前鋒孫興慜等主力入選。

拉度簡露印第安賽出局

世界排名13位的19歲英籍新星拉度簡露，昨於印第安韋爾斯網球賽先贏一盤後連輸4：6、5：7，不敵世界排名僅79位的克羅地亞籍女將馬迪芝，無緣女單16強。拉度簡露的同鄉名將梅利亦以直落兩盤，敗予哈薩克籍的布歷克，男單64強止步。

港5月辦慈善跑籌款

「Wings for Life World Run」昨落實於5月8日舉行，香港站選址跑馬地馬場緩跑徑，參加者按自定路線開啟電話程式同步起跑，需避過遲30分鐘起步的「模擬終結者號」，能夠留守到最後為冠軍。報名費捐予脊髓損傷研究基金會，詳情可瀏覽wingsforlifeworldrun.com。