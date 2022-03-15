夏蘭特復出領蜂兵返勝軌 巴塞會長暗示財政欠穩棄斟介

巴塞西甲大捷 沙維讚奧巴美揚榜樣

夏蘭特於1月下旬觸傷肌肉，此役在63分鐘後備上陣復出，助多蒙特取得近3仗首勝，賽後25戰得53分居次，落後多踢一場的拜仁慕尼黑7分。夏蘭特據報今夏以7500萬歐元（約6.4億港元）轉會曼城，巴塞已轉而斟介拜仁箭頭羅拔利雲度夫斯基。拿樸達回應道：「巴塞一直為重建球隊而努力，但我們改善現狀之餘，也須令球會財政復蘇，不能做冒險交易。」

巴塞新兵前鋒費倫托利斯昨在西甲主場梅開二度，奧巴美揚及中場列基佩治各建一功，以4：0大勝奧沙辛拿，27戰得51分續排第3。「奧巴」為巴塞在聯賽上陣首6仗入5球，是繼2009年的伊巴謙莫域後首人，教練沙維賽後稱讚奧巴道：「他是天上掉下來的禮物，不單是入球，還關乎他的訓練和專業精神，他是所有隊友的榜樣。」

國米作客失分 意甲跌第3

意甲方面，衛冕之師國際米蘭藉阿歷斯山齊士補時建功，作客逼和拖連奴1：1，28戰得59分跌落第3，分別少一哥AC米蘭及次席的拿玻里4分和1分。