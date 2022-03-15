布拉迪退役40天復出 續為海盜征戰 保特卡尼力撐

赴奧脫福觀戰

C朗問及退役不置可否

布拉迪前天於奧脫福球場觀戰，賽後與C朗合照，拒正面回答是否已落實退役。他昨晨終公布新季復出，並在社交網寫道：「過去兩個月，我發現自己的位置應是球場而非觀眾席，退役時間會來臨，但不是現在。我愛我的隊友，還有支持我的家人，沒有他們，這些都不可能。我會回來坦帕灣準備個人第23季，因為我們還有未達成的夢。」

布拉迪今年初傳出退役，一度為此澄清，但最終在上月初宣布結束職業生涯，當時熱刺球星卡尼亦有留言祝福，布拉迪的兩個兒子在奧脫福觀戰後，亦向卡尼「集郵」成功。這名球星宣布復出後，卡尼隨即留言支持，「牙買加飛人」保特、馬德里體育會射手基沙文、利物浦中堅華基爾雲迪積克等，亦送上祝福。

布拉迪曾七奪超級碗冠軍，並五度當選MVP，被譽為最偉大的NFL傳奇。他在前季助海盜奪冠，但上季於季後賽次圈出局。