菲歷斯征魔挑戰師兄 「同鄉7號」鬥射術 C朗誓當剋星刺馬

曼聯vs.馬德里體育會 now643台 阿積士vs.賓菲加 now644台 明晨04：00直播

馬體會首回合藉祖奧菲歷斯飛頂破網，卻被客軍曼聯小將艾蘭加末段扳平1：1完場，由於不設作客入球優惠，故此次回合已成生死戰。在賓菲加打出名堂的菲歷斯，於2019年與馬體會簽約7年，據報轉會費高達1.26億歐元（約10.8億港元），但過去兩季先後只斬獲9球和10球，使會方被批「入錯貨」。當事人去年甚至失去葡萄牙隊正選席位，承認長期受傷患困擾。

馬體會6將傷缺添憂

踏入上月中，他的表現脫胎換骨，於歐聯迎戰曼聯及在西甲共5仗獨取5球，其中在聯賽「四哥」之爭作客挫貝迪斯時梅開二度，堪稱代表作。他今季已入8球，作客奧脫福料伙拍基沙文或安祖哥利亞攻堅，35歲老將蘇亞雷斯則先任後備，令教練施蒙尼憂心的是，鋒將恩歷克卡拉斯高停賽外，還有包括中場主將湯馬士林馬在內的6名傷兵。

般費梳爾復操 麥湯米尼料復出

曼聯方面，C朗經歷早前10次披甲只入1球的頹勢後，上場英超復出即入3球，一手帶領球隊以3：2力挫熱刺，看守領隊蘭歷克此役勢再以這個37歲名將掛帥。C朗歷來對戰馬體會36次入25球，包括先後在2017和19年的歐聯淘汰賽，效力皇家馬德里及祖雲達斯兩次「戴帽」。

曼聯中場保羅普巴稱讚隊友道：「C朗就是做出他向來習慣的事情，那就是入球，亦是他在這裏的原因。他很享受現在，很快樂。」普巴續強調，暫不會記掛爭奪英超前四，心中只有下個對手馬體會，球隊亦為首回合犯錯反省，「我們今次主場作賽，現在充滿信心，也做足準備」。惟蘭歷克承認，未知中場般奴費南迪斯及左閘勞基梳爾能否及時復出。兩人因感染新冠病毒，與肌肉受傷的中場麥湯米尼一起避戰上仗，昨日已獲准返回基地操練，而麥湯米尼據報亦有望復出。

阿積士迎賓 賀拿勢掛帥爭出線

同日另一場由阿積士迎戰賓菲加。阿積士首回合兩度領前下被逼和2：2，此役勢再起用以11球暫列歐聯射手榜次席的施巴斯坦賀拿攻堅。