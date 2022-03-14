體壇快訊：杜凱琹黃鎮廷大滿貫闖8強

歐令揚西班牙風帆賽晉級

香港滑浪風帆隊昨於西班牙出戰iQFOiL國際賽安達盧西亞站，有歐令揚在男子組壓軸兩仗首名衝線，總成績以第3位直闖準決賽，隊友鄭清然及何允輝尾段欠穩，各排第6及第9位，今日在半準決賽爭取兩個晉級席位。馬君正則在女子組最後3仗其中兩場首名衝線，雖然壓軸一場成績未如理想，但總成績仍排第6位，今日亦會在半準決賽爭出線。

安賽龍德國賽4強不敵陪練

世界一哥兼東京奧運冠軍安賽龍昨於德國羽毛球公開賽，意外地以局數1：2不敵世界排名12位的印度隊球手勒斯亞，無緣決賽。安賽龍早前為自家訓練營招攬球手，此前在世界賽首圈敗予訓練拍檔、新加坡隊的駱建佑，後者最終奪冠，勒斯亞亦是訓練營成員。泰國隊的佩華拉露高/塔拉達娜猜昨晚則以直落兩局挫中國隊的歐烜屹/黃雅瓊，先奪混雙冠軍。