烏克蘭11金謝幕寫隊史 主席稱家鄉戰火燃鬥志 冬殘奧29牌僅次中國

烏克蘭隊昨於壓軸一日賽事，在越野滑雪4×2.5公里公開接力賽增添金牌，本屆總獎牌數為29面，全數來自越野滑雪及冬季兩項，僅次獲18金20銀23銅的東道主中國隊。烏克蘭上月24日遭俄羅斯舉兵入侵，該國殘奧會主席沙斯奇域（Valeriy Sushkevych）開幕前透露大隊為逃避戰火，耗時4日4夜冒生命危險抵達北京參賽。

壓軸一天添接力金牌

他前天接受路透社訪問稱，家鄉戰亂激起運動員戰意，造就前所未有的佳績，「我們從未取得如此好成績，這些運動員1月在世界賽都未能拿下獎牌，可見戰爭中爭勝成為他們強大的動力」。

IOC撥款156萬助烏選手逃亡

烏克蘭飽受戰火摧殘逾兩周，該國運動員安危持續受到關注。IOC前晚宣布將向烏克蘭奧委會撥款20萬美元，提供交通、物流及住宿等支援，協助當地運動員、教練及家屬從危險地區撤離至安全地方。IOC又為烏克蘭隊備戰國際大賽提供經濟支援，料正備戰體操世界盃及歐洲賽的韻律體操隊將率先受惠，正在土耳其受訓的田徑隊亦勢獲援助。

有人選擇逃離戰火，亦有人選擇留守捍衛家園。去年東京奧運空手道銅牌得主胡朗拿（Stanislav Horuna），本月初在33歲生日當天宣布參與戰事，並在社交網發起眾籌，呼籲網民捐助烏克蘭軍隊。至於去年為烏國在東奧奪得唯一一面金牌的非裔摔跤手比倫紐克（Zhan Beleniuk），亦從國會議員身分走到前線，以另一種方式為國效力。