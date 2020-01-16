C朗拔刺救魔 戴帽反擊詐傷質疑 807球膺FIFA神射手 自信有力戰勝每一隊

C朗上周以受傷為由無緣曼市打吡，卻被指賽前得悉將被貶作後備，一怒之下返回葡萄牙。他昨與中堅華拉尼齊齊復出，先於12分鐘接應費特橫傳遠射開紀錄，熱刺其後有哈利卡尼射入12碼扳平，但C朗於38分鐘獲查頓辛祖助攻再度領先。曼聯換邊後有隊長哈利馬古尼擺烏龍，但C朗於81分鐘頂入角球奠定3：2勝局，賽後以29戰得50分，爭逐前四取得優勢，熱刺則以27戰得45分。

破入球荒迎歐聯生死戰

C朗自回巢後首次「戴帽」連中三元，累計807球超越捷克及奧地利名將比簡，成為國際足協（FIFA）歷來最多入波的球員，並寫下多項年齡紀錄。他慶祝時充滿怒火，賽後與剛退役的美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛布拉迪合照，並於社交網撰文寫道：「這是我回到奧脫福後第一次戴帽，能夠入球助球隊取勝感覺無與倫比，證明只要團結，任何時間都可戰勝任何球隊，曼聯就是沒有極限。」

曼聯上周於曼市打吡作客以1：4慘負後重返勝軌，賽前各賽事近10仗只入1球的C朗亦打破入球荒。看守領隊蘭歷克大讚C朗踢出他上任以來最佳，「他復操只有3天，但證明讓他正選是正確選擇」。他承認要駕馭這名球星極具挑戰性，當被問及C朗賽前返回家鄉時笑說：「若果每次都有這樣的發揮，那麼在餘下球季，都應該每周回去吧。」

干地：曼聯靠C朗取勝

紅魔周中於歐聯16強次回合迎戰馬體會，雙方首回合踢成1：1平手。蘭歷克稱擊敗熱刺後，在聯賽前四爭奪戰仍需留意阿仙奴，但這場勝仗已為爭入歐聯8強注入強心針。至於熱刺上仗大炒愛華頓5蛋，但各項賽事近5仗2勝3負，領隊干地說：「如果沒有C朗，曼聯連和波亦難，這顯示他是何等關鍵。我們欠缺處理同類情况的經驗，有太多要改善之處。」

私人教練稱普巴季尾離隊

曼聯中場保羅普巴亦大讚C朗，形容他是史上最佳球員。普巴的私人體能教練Maddy昨日則向意媒《轉會窗》表示，這名法國隊球星將在季尾離隊，他說：「頂級球員不會浪費時間於小比賽，他可能回巢祖雲達斯，又可能轉會巴黎聖日耳門（PSG），因為這樣他就可在家鄉作賽，但下一站很難是皇家馬德里，始終施丹不再執教該隊了。」28歲的普巴今夏約滿曼聯，將可以自由身轉會。