疫境閉關膺世一 港將跳出雙軌跡 張柏鴻稱霸虛擬賽 搞初創當教練

新冠疫情於2020年初全球爆發，原訂同年7月於加拿大舉行的跳繩世界賽順延一年，並破天荒改為虛擬賽。參賽選手去年8月遞交參賽片段，賽果上月陸續揭曉。27歲的張柏鴻在個人花式賽中力壓3名日本隊好手封王，成為兩大跳繩組織4年前合併成國際跳繩聯合會（IJRU）後，新制度下首名個人花式世界冠軍，他說：「看了不少外國好手片段，了解他們在國內選拔所得分數，再為自己訂下目標分數。之前還在萌生退役念頭，現於新制度下唯一的世界賽奪冠，是一種肯定，告訴自己仍有力一拼。」

世界賽實體變虛擬

「無限take」難度高考體能

虛擬賽免去臨場發揮等不穩定因素，張柏鴻認為各選手均以最佳表現出戰，讓賽事更具挑戰，「實體賽可視乎各選手表現，落場時刪減花式，讓表現更穩定；虛擬賽可『無限take』，大家都呈現最高水準，因此一定要以最難的花式應戰，沒有取巧餘地」。他透露在比賽截止前一個月已一直拍攝，至最後數天才跳出最滿意的版本，笑稱當時體能已不勝負荷。

科技打破地域限制，卻難磨去人與人之間一層隔膜。張柏鴻稱實體賽事可貴之處，在於跟各國好手互動與交流技術，亦聽聞有港將覺得虛擬賽「無癮」，打消參賽念頭。惟張柏鴻認為新開拓的比賽模式，為跳繩運動員在「疫境」維持目標，「若沒有比賽，難訂下訓練目標，不知道該練什麼，虛擬賽至少讓運動員有目標地恆常訓練」。

除了增添世界冠軍名銜，張柏鴻更在疫下踏上創業路，去年推出跳繩手機應用程式（App）「ROJU」。張柏鴻透露研發念頭早在疫情前浮現，冀為跳繩運動建立資源庫。他稱App的定位原計劃行專業路線，卻因疫情無心插柳找到新方向，「很多人疫下無法跑步或到健身室，改用跳繩鍛煉，繼而開始鑽研花式，並上載影片到社交網，原來跳繩除了用來比賽，更可成為日常鍛煉體能的工具」。

研發跳繩應用程式做IT狗

創業從不容易，何况是資源需求甚高的科技產業，張柏鴻並非科技學系出身，如今當上半個「IT狗」，App的介面及研發工作均要慢慢摸索。他透露計劃現獲數碼港創意微型基金提供支援，長遠希望覓得投資者加快發展，「看不見其他人做的時候，會覺得不可能做到，但更多人做的時候，整件事變成一股潮流。慶幸此時找到方向，讓這個App以至跳繩運動得以發展」。