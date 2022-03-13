體壇快訊：劉慕裳入圍世運會

黃鎮廷大滿貫晉32強

WTT新加坡乒乓球大滿貫昨展開單打正賽，港隊一哥黃鎮廷以局數3：1勇挫韓國隊強敵張禹珍，打入男單32強。東京奧運銅牌成員蘇慧音則以局數0：3，敗予法國隊36歲老將袁嘉楠，無緣女單32強。李皓晴與杜凱琹前天已晉級，今爭入女單16強。

梅利ATP 700勝寫歷史

英籍網球名將梅利昨戰印第安韋爾斯公開賽，在男單128強落後下連贏兩盤反勝日籍球手丹尼爾太郎，累積700場男子巡迴賽（ATP）勝仗，是佐高域、拿度與費達拿後現役第4人。19歲英籍新星拉度簡露則以盤數2：1反勝法籍對手嘉西雅闖女單32強。

Netflix節目爆黑帝續戰原因

《Formula 1：飆速求生》第四季前日在Netflix首播，平治車隊總監禾夫在壓軸一集表示，「黑帝」咸美頓上屆煞科不敵紅牛的韋斯塔本，但無法八奪總冠軍反而成為這名平治星將最大動力。而麥拿侖車手列斯亞度證實染疫，無法參與為期3天的世界一級方程式賽車季前測試，但下周日料可趕及在巴林站出戰新季。