沙拿續約紅軍陷僵局 傳要求410萬周薪不果

轉會新聞名記羅曼奴獨家報道，沙拿和經理人不打算接受利物浦提供的新合約，這名埃及隊球星首選仍是留隊，但雙方自去年12月後未再洽談。另據報雙方分歧在沙拿一方要求加薪至周薪達40萬鎊（約410萬港元），與奇雲迪布尼及迪基亞等英超球星看齊，這將打破紅軍薪酬架構。高普被問到此事時，稱球會可做的已不多，一切取決於沙拿意願。言論引來沙拿的經理人阿巴斯在社交網發文，打上一堆「笑到喊」表情符號回應，疑暗諷高普的說法不可信。

麥迪比膺2月英超最佳 喀麥隆首人

沙拿建功 紅軍挫白禮頓八連捷

利物浦昨於英超作客白禮頓，中堅祖爾麥迪比賽前當選英超2月最佳球員，成為喀麥隆史上第一人。他昨亦交出表現，於開賽19分鐘助攻戴亞斯開紀錄。戴亞斯衝前頂頭槌時被敵軍門將羅拔山齊士撞倒，隊友未有慶祝上前查看，他未有大礙繼續作戰。而沙拿於換邊後射入12碼，助紅軍成為曼聯後第二隊達到英超2000球大關，終以2：0取八連捷兼令對手五連敗。而英超2月最佳領隊由紐卡素的艾迪賀維奪得，他領軍近9場英超不敗。