車路士賣盤現轉機 英府准艾巴莫域代表重啟程序 或月內易主

因應俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府上周四制裁俄籍富豪艾巴莫域，英國廣播公司等傳媒昨報道，巴克萊銀行為免牴觸制裁令，凍結車路士球會戶口及信用卡，意味球隊出征時乘隊巴，連燃油費亦無法支付。艾巴莫域被制裁前委託美國銀行Raine處理賣盤，並承諾將收益捐助戰爭中的烏克蘭受害人，美媒The Athletic昨報道銀行已向英政府申請另一牌照尋求買家。多間美媒報道，雙方達成共識讓車路士重啟賣盤程序，有信心在4周至6周內完成交易，亦有指英政府要求有意者在一周內接洽他們。

艾巴莫域制裁令實施前，據報為車路士開價30億鎊，吸引英、美以至土耳其富豪或財團。土國富商穆辛拜勒昨向多安通訊社稱，在車路士落實賣盤前已與艾巴莫域接洽，經半個月努力幾近成事，認為埋門一腳遇上制裁令是被針對，他說：「我們連價錢也談好，1億資金來自英格蘭，其餘費用與債項由我們負責，但他們（英國政府）不想土耳其人入主英超球會，因為我們是公認的大國。若最終因這個身分而收購失敗，我與有榮焉。」

今迎喜鵲爭五連勝

獲兩球衣贊助商支持渡難關

車路士今晚於英超主場迎戰「喜鵲」紐卡素，基斯甸普列錫及上仗半場被換走的艾斯派古達，料可病癒候命。紐卡素新帥艾迪賀維則首度領軍作客史丹福橋，挾英超9戰不敗兼三連勝挑戰英超「三哥」。上仗有份建功的「藍戰士」美臣蒙特承認，此刻因易主風波而分心，但與隊友會盡力專注爭取聯賽五連勝。

對於電訊商「3」前晚暫停贊助合約，車路士領隊杜曹昨稱支持將商標換成和平標誌。而訓練球衣贊助商Trivago表明會與車路士渡過難關，The Athletic亦稱Nike會維持球衣供應商關係，雙方於2016年以9億鎊簽下15年長約。

俄無緣花滑世界賽 同期辦賽抗衡

烏名宿拒離俄超 被褫奪紀錄資格

俄羅斯運動員近期遭多個體壇制裁，包括無法參戰下周一展開的花樣滑冰世界賽，俄媒昨稱國營「第一頻道」電視台將在同期辦賽抗衡。艾巴莫域於2001年普京初任總統時期，以旗下公司收購第一頻道，之後該台被指成為政府喉舌。而上周被烏克蘭足總動議譴責的前國家隊隊長泰摩斯卓克，因仍未辭任俄超球隊辛尼特助教一職，昨被褫奪歷來獎盃、紀錄及教練資格，烏超球隊薩克達則證實，已把主場改作避難所，接收3000名戰爭受害者。