體壇快訊：杜凱琹李皓晴響頭炮

李卓耀德國賽苦戰出局

世界排名第17位的港將李卓耀，昨於德國羽毛球公開賽男單次圈力戰近1小時下，以直落兩局19：21、22：24不敵印度籍球手HS Prannoy。他將連同早前於首圈出局的港隊一哥伍家朗，啟程赴英國備戰下周三展開的全英賽。

MLB勞資和解結束封館

美國職棒大聯盟（MLB）昨宣布達成為期5年的勞資協議，結束史上第2長的99日封館。新協議包括提升豪華稅門檻、球員最低工資年薪升至70萬美元（約550萬港元），以及季後賽增至12隊等。MLB新季常規賽將在4月8日揭開戰幔，下周一率先展開春訓。

中國隊冬殘奧添4金

中國隊昨於北京冬殘奧添下4金，其中武中偉及孫奇在單板滑雪坡面迴轉賽LL1與LL2級分途摘金。今屆賽事尚餘兩個比賽日下，中國隊暫以14金14銀19銅續居首，次席為奪9金10銀6銅的烏克蘭隊。

勝利船負鹿角續不勝

日職豪門神戶勝利船昨在主場以0：2不敵鹿島鹿角，開季6戰3和3負仍未開齋，暫列第16位。為聲援烏克蘭及宣揚反戰信息，兩隊球員賽前均穿上印有烏克蘭國旗T恤大合照。勝利船下周二續在主場出戰亞冠附加賽，與澳職球隊墨爾本勝利爭晉級。