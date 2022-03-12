贊助商割席 車路士失12億 四連捷未掃制裁陰霾 限期後未易主恐遭託管扣分

艾巴莫域被制裁連累車路士，首個打擊是港資電訊商「3」已落實暫停為期3年、每年4000萬鎊（約4.1億港元）的贊助費，其後傳言球衣贊助商Nike考慮提前終止合約。Nike與「藍戰士」在2016年達成15年總值9億鎊（約92億港元）的合作協議，若Nike最終落實提前解約，會方將損失至少5.4億鎊。此外，其他贊助商如Hyundai、Parimatch、Zapp和Hublot等，據報亦同樣考慮退出合作。藍戰士目前被英國政府禁售門票，只准持季票持者入場觀戰，勢令每場賽事損失約60萬鎊（約615萬港元）。有消息指球會將在17天內耗盡現金，故此會方昨要求當局解除禁令，以解燃眉之急。

Nike擬終止合約恐失55億 傳17天內耗盡現金

車路士昨晨在英超續穿上電訊商「3」贊助的球衣比賽，在球迷高呼艾巴莫域的名字下，藉查洛巴、美臣蒙特和夏維斯先後建功，以3：1擊敗諾域治取四連捷，以27戰得56分續守第3，分別落後一哥曼城及次席利物浦13及7分。惟據報車路士雖仍獲特許經營牌照，但若至限期5月31日前，仍未找到新買家，球會便進入託管程序，勢在英超被扣分，隨時無緣下季歐戰。

杜曹籲麾下奮戰聚焦比賽

對於目前困境，車路士領隊杜曹表示：「有關球隊的事態發展每天都在變化，我們可以做的只有聚焦比賽。我為能執教這支強隊而高興。只要球衣充足，又有隊巴載球員去比賽，我們都會奮戰下去。」

英富商擬斥205億入主

據報英籍富商Nick Candy目前續與其他準買家，願斥資逾20億鎊（約205億港元）收購車仔，而最新潛在買家是紐卡素的英籍董事Jamie Reuben，但據報條件是其父David Reuben及叔父Simon Reuben，必須出售於5個月前，在沙特阿拉伯財團收購「喜鵲」紐卡素時獲得的10%股權。