實績乏善足陳 主場迎熱刺不及干地 蘭歷克教魔淪理論派

曼聯vs.熱刺 now611/621台 明晨01：30直播

忽然想起廿多年前有個港隊主帥叫彭利萊，原先為巴西什麼足球學校的校長，操練中最常聽見的一句乃「no high ball」，拿來教青年軍無問題，去到國際賽層面便未免有點呃飯食了。言下之意絕非指蘭歷克屬騙子，只是擺得上枱面的履歷本就寥寥，近年重心更放在擔任紅牛系「校長」及其他球會的足球總監，已習慣負責統籌組軍育成之類工作，容許謀定而後動或trial and error，失卻現場督師所需的應變觸覺，也談不上激發麾下的鬥志和集中力。

陣式不定 戰况改變無所適從

事實上於短短三個月間，曼聯陣式由四二二二、四二三一、四四二diamond、四三三甚至三中堅等等，不一而足，般奴費南迪斯的位置亦放前放後放左右放中間，俱反映蘭歷克的理論知識和想法豐富；紅魔的壓迫相比換帥前固然較積極，同時結構大幅改善；進攻組織最初因太耗費心力在逼搶，以致甚難製造機會，演化至對上幾仗倒變成大嘥鬼。換言之，賽前練習和部署勝過蘇斯克查毋庸置疑。然而一旦戰况不似預期，頓見無計可施等運到。

就算上輪曼市打吡最終慘敗而回，加利尼維利於辛祖扳平後那刻，依然讚賞入球乃紅魔所應得（deserved），因其首廿來分鐘踢法勇敢（brave）。不過轉捩點為稍後的飲水時間，哥迪奧拿捉着拿樸迪、簡斯路與洛迪教路，微調反搶模式令中堅不再輕易被引走，紅魔的反擊空間隨即劇減，蘭歷克卻缺相應對策。有理由相信他參考過熱刺剛如何力挫曼城，但熱刺做得到、曼聯做不到，原因之一正是干地教波更有料到吧。

干地實戰執行力技勝一籌

究竟熱刺應否感謝紅魔呢？首循環主場吞曼聯三蛋，犧牲紐奴幫蘇B吊命三幾場，反可迎來干地接手，算不算重上正軌見仁見智，起碼今晚造訪奧脫福肯定有機會復仇。或許也得替蘭歷克說句公道話，紅魔的問題大抵遠比熱刺複雜和千絲萬縷，包括早有提及的軍容膨脹達失控級別。除了浪費財政資源，更會產生太多雜音和山頭，訓練效果亦被冗員拖累，比不上干地如臂使指的實戰執行力，尤其於防守的貫徹度。

裁員勢在必行 換帥宜按部就班

由此可斷言，像堅尼稱紅魔今夏必定大清洗的跟紅頂白式見解，純屬廢人講廢話的偽命題。人腳過剩裁員不很正常嗎？蘭歷克便屢次直言需去蕪存菁，差別僅在於可否順利套現，榨取最後價值罷了。不厭其煩重申，耐性好重要，教頭人選一樣好重要。別以短期表現認定誰誰誰非out不可，否則只會倒錢落海進退失據。說不定放走一個C朗已夠打救全家呢？

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高