PSG反負皇馬出局 恐加速麥巴比離隊 普捷天奴批判罰不公 會長破壞球證室勢遭算帳

麥巴比於39分鐘為PSG先開紀錄，卻被皇馬前鋒賓施馬在61、76和78分鐘以右腳破門，以1：3反負，總比數以2：3落敗。PSG於2017和2019年對巴塞隆拿及曼聯，在16強首回合勝出後反負出局，如今再遇同一命運。

賓施馬17分鐘內戴帽 領皇馬總比數反勝3：2

當拿隆馬尼馬為輸波互責

賓施馬以34歲又80日，超越34歲零66天的基奧特，成為歐聯最大年紀「戴帽」球員。他已為皇馬入309球，趕過308球的迪史堤芬奴，只不及450球的基斯坦奴朗拿度和323球的魯爾。賓施馬賽後被拍到與麥巴比「傾計」，被解讀為下季有望在皇馬組成法國攻堅組合，而據網站Goal.com分析，尼馬、美斯和麥巴比已證明在戰術上不可能再合作，麥巴比今夏是唯一可能離開的球員。

法國《巴黎人報》則報道，今季屢傳帥位不穩的普捷天奴，勢與李安納度一起「冇得留低」。此役令普帥耿耿於懷的是，他認為皇馬前鋒賓施馬射入個人首球前，曾侵犯PSG門將基安盧基當拿隆馬，但視像裁判（VAR）並沒介入審視。普帥說：「我們感到不公平後便緊張起來，最後再失兩球。」此外，尼馬與當拿隆馬賽後互相指摘，稱對方需為首兩個失球負責，其後疑在更衣室內互有動作，需由隊友分開。

PSG會長艾基拉菲亦為出局怒不可遏，賽後衝進球證室，據球證的報告指出：「當我們要求他們離開時，他（PSG會長）破壞了助理裁判的設備。」據報艾基拉菲的行為已被拍攝下來，將傳送予歐洲足協，很可能成為未來處分的罪證。

傳今夏換管理層 普帥或離任投「魔」

此外，英媒指出，普帥若最終離開PSG，等於加快他入主曼聯的速度，曾效力皇馬的名宿奧雲亦持相同觀點，他認為PSG輸在球員意志脆弱，「他們每季都由不同的教練領軍，很難說主帥質素欠佳導致出局」。「紅魔」名宿里奧費迪南認同道：「PSG是一支功能失調的球隊，矛頭不應指向普捷天奴，教練的責任是為球員創造不會恐慌的文化。」此外，昨仗作壁上觀的皇馬前帥施丹，據報已成為PSG下任教練熱門人選。

（歐聯消息）