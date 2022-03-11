體壇快訊：活士躋身高球名人堂

港足總競賽主管履新

香港足球總會昨宣布委任亞洲足協前競賽經理葉冠求，出任去年11月底起懸空的競賽部主管一職，本月1日履新。任職多年的前任主管劉綽姿此前傳被辭退，但行政總裁譚秋朗否認。葉冠求曾任職足總競賽部，他稱將助本地球隊疫下制訂應變方案出戰亞洲賽。

佐高域無緣兩大師賽

世界網壇二哥、塞爾維亞籍星將佐高域，昨稱因無法入境美國，退出今開打的印第安韋爾斯大師賽，以及緊接的邁阿密大師賽。34歲的他一直拒打新冠疫苗，早前稱深知此舉後果。預計他最快於4月復出，在蒙地卡羅大師賽爭勝。

中國隊高山滑雪添銅

北京冬殘奧昨演第6天賽事，中國隊17歲小將梁子路以2分00.92秒，摘得高山滑雪男子大迴轉賽坐姿組銅牌，挪威隊及意大利隊男將各奪金、銀牌。中國隊昨未有金牌進帳，仍以10金9銀13銅在獎牌榜居首，加拿大隊以7金2銀7銅反壓烏克蘭隊進佔次席。

28歲蘇格蘭單車手離世

28歲蘇格蘭單車男將John Paul近日突然離世，蘇格蘭單車總會向其家人致哀，並將舉行告別儀式，但未透露死因。Paul為短距離車手，2011年贏得世青冠軍。早前從蘇格蘭回流香港的女將李海恩，昨亦在社交網悼念故友。