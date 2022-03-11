英制裁艾巴莫域 車路士限財政准續戰 俄籍F1車手列歐盟受禁名單 轟哈斯無理解僱

英國政府昨因應俄烏局勢宣布新一波制裁名單，7個俄羅斯寡頭包括車路士班主艾巴莫域與生意伙伴歐柏嘉。他們在英國以個人及公司名義持有的資產會被凍結，亦將受旅遊禁令影響。入主車路士19年的艾巴莫域被指與俄羅斯總統普京關係密切，在俄軍上月24日入侵烏克蘭兩天後，55歲的他將管理權交予球會慈善基金，上周三再宣布賣盤，將收益捐助烏克蘭戰爭受害者。據報艾巴莫域開價30億鎊，土耳其、美國及英國等地富豪均有意收購，惟他未及將車路士易手已被制裁。

車路士即日起暫停售票 賣盤或受阻

英國文化大臣杜慧詩昨向球迷派「定心丸」，確認車路士可繼續作賽，意味球會今晨如常在英超作客諾域治。杜慧詩又稱將向球會批出特別牌照，確保員工及門票持有者不受影響，前提是艾巴莫域不會從中得益。她又說：「各個球會都是文化資產，我們會與英超賽會及球會密切聯繫，保證制裁只影響目標人物。」英國廣播公司稱，已購票及季票持有者不受影響，但球會即日起停止出售比賽門票，旗下商店亦要停止營業，現階段亦不准進行球員買賣，而擁有轉播權的公司則不受影響。另有英媒報道，車路士的心口贊助電訊商「3」正在審視贊助合約，料有更多贊助商跟隨。

馬斯本偕父研索償 馬奴臣返哈斯填空缺

另外，世界一級方程式（F1）車手馬斯本昨與父親亦被歐盟制裁，歐盟文件稱其父的公司業務為俄政府提供可觀收入，並有份支持及推行危害烏克蘭的行動。馬斯本於上季F1效力哈斯車隊，父親有份持有的烏拉爾卡利鉀肥公司，原為車隊冠名贊助商。不過，哈斯上周辭退馬斯本，亦終止與該公司的贊助合約，戰車拉花已換上全白色，昨更公布29歲丹麥籍車手馬奴臣自2020年離隊後回巢，在新季與名門之後米克舒密加合作。

國際汽聯上周已公布，俄羅斯及白俄羅斯車手須簽署承諾書，確保不表態支持兩國在烏克蘭的行動，以及不展示兩國國旗元素。23歲的馬斯本昨得知被歐盟制裁前，召開記者會批評哈斯車隊無理解僱。被問及下一步行動時，他說：「國際汽聯已同意讓我續戰，我同意附帶條件，車隊沒必要將我解僱。我已失去對車隊的信任，保留一切權利。」烏拉爾卡利鉀肥公司日前發聲明，稱正研究會否循法律途徑追討已為新季支付的贊助費。

（俄烏局勢）