艾巴莫域賣車在望 土國富商勢成功收購 阿朗素復出征諾域治

經營加密貨幣、建築、旅遊及能源等多門生意的穆辛拜勒，前天接受土耳其一家電視台訪問交代收購進展。他透露與艾巴莫域的交易進展順利，其法律及財務代表將於英國時間周四前往倫敦進行談判，他稱出價低於對方叫價，但成功收購機會甚高，「人們都在談論，我們在收購談判取得進展，外界相信我們有九成機會完成交易，艾巴莫域也這樣認為」。

76人班主擬出手 英富商勢合伙收購

不過，其他潛在買家尚未放棄購入心頭好。英國《金融時報》稱，現為NBA球隊費城76人班主的美籍商人夏里斯（Josh Harris）有意加入競逐，惟他現時為另一英超球會水晶宮的股東，若收購成功必須放棄持有水晶宮的18%股份。英國地產富豪坎迪（Nick Candy）亦據報欲買下愛隊，其發言人向《每日郵報》表示，正探討數個報價的可能性，勢與其他買家提出合伙收購。

車路士過去18次對陣諾域治保持不敗，今仗賽前傳來好消息，去年11月因十字韌帶斷裂休戰的芝維爾，周二重返訓練場作復康訓練，其間獲安排輕量的用球練習，爭取趕及完季前復出。早前感染新冠病毒的馬高斯阿朗素則已重投大軍操練，今仗可望復出，迎來為「藍戰士」披甲的第200仗，而連同歐聯近3仗入3球的夏維斯，料續正選爭勝。「金絲雀」則各賽事錄得五連敗。

英超捐千萬助烏 終止俄轉播權

此外，20支英超球會昨晨召開會議，同意捐出100萬鎊（約1030萬港元）協助烏克蘭的人道救援工作，亦同意終止俄羅斯傳媒集團Rambler所持有的轉播權，本輪聯賽起將不向該國提供賽事轉播信號。早前與俄國資金分道揚鑣的愛華頓，則據報觸犯英超的利益與持續發展條例，面臨扣分，護級形勢雪上加霜。

（英超消息）