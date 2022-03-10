證新季戰女子中超 陳婉婷勢掌江蘇隊

上月初離港 赴昆明會新東家

陳婉婷去年參與中國女足主帥面試，落選後帶領海南瓊中女足成為女子中乙亞軍，成功升班女甲。牛丸返港放假約一個月，上月初再次離港，到上海隔離28天後，她向本報確認已飛抵昆明向新球會報到。內地傳媒近日報道，牛丸下一站將「連跳兩級」，出任女子中超球隊江蘇女足主教練，球會仍未公布，但已有網民改圖提早「官宣」。江蘇女足是近兩屆女子中超亞軍，有6名今屆女子亞洲盃冠軍成員，屬爭標分子。海南瓊中近日已宣布由前國腳訾晶晶接任成新主帥。

另外，港超球隊傑志公布下季起，參與由西班牙籍前帥甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」。計劃每年全球招募約30名精英青年球員到西班牙伊比利高水平體育中心特訓，參與所屬球會操練、提供語文課及足球概念課等。傑志每年選派青年球員，目標助他們外借西班牙球會。

傑志保送3將赴西班牙學法

首批獲選球員為19歲的陳晉一和陳傲軒及18歲的曾以行，他們今隨隊到泰國集訓，5月初完成亞冠盃後赴西班牙半個月，隨當地不同球隊適應，5月中回港，8月再往西班牙正式展開一年外流。大港腳陳晉一兩年前獲傑志安排到克羅地亞試腳，他稱因疫情未能成行，故為再有機會踏足歐洲感期待。