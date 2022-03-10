拜仁奪堡20次闖8強 羅拔仔23分鐘「戴帽」歐聯最快

紐亞復出把關 簡尼染疫無緣觀戰

拜仁首回合只能以1：1逼和薩斯爾堡，此役返回主場兼有門將紐亞突提前復出下，憑羅拔利雲度夫斯基先在12和21分鐘藉12碼梅開二度，後於23分鐘補中，趕過1996年的AC米蘭名宿鋒將馬高施蒙尼，於開賽24分鐘內三度攻破洛辛堡大門的歐聯紀錄。「羅拔仔」早於2015年，已為拜仁在德甲主場大勝禾夫斯堡5：1中，在51至60分鐘包辦5個入球，首3球是在51至55分鐘的4分鐘內得手。

拜仁此役另外4個入球，分別由基拿比於31分鐘、湯馬士梅拿在54和83分鐘，以及利萊辛尼於85分鐘取得，令於70分鐘破蛋的薩軍慘負1：7。歐聯16強歷來6次有球隊單場攻入7球，拜仁獨佔4次。

另外，繼拜仁體育總監沙歷咸美斯日前感染新冠病毒後，行政總裁簡尼昨仗賽前亦告「中招」，需即時隔離無緣進場觀戰。這名德國隊名宿曾表示，羅拔仔賽前兩仗「食白果」，恐或與仍未獲拜仁續約而影響表現。

波蘭隊直入世盃外附加賽決賽

另外，國際足協上周宣布禁止俄羅斯隊參加世界盃歐洲區外圍賽附加賽，原先對手波蘭隊昨落實直接晉身附加賽決賽，將在本月29日決戰瑞典隊或捷克隊。