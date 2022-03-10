失金身驚險晉級 高普斥紅軍屢失機 16強淘汰國米保四冠機會 沙拿認輕敵領教訓

曾效力曼聯和阿仙奴的阿歷斯山齊士昨仗成為焦點，他先於61分鐘助攻前線拍檔拿達路馬天尼斯，為國際米蘭射入全場唯一入球，卻在兩分鐘後粗野攔截利物浦中場法賓奴，「兩黃變一紅」引起爭議。紅軍其後仍忘帶射門鞋，加上祖爾麥迪比上半場勁頂中楣，穆罕默德沙拿下半場兩度施射中柱，終以0：1敗陣。國米自1965年的歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）首次作客晏菲路以來，首次凱旋，利物浦則繼去年3月7日在英超不敵富咸後，首在主場見負，惟仍憑首回合勝出2：0，以總比數2：1打入8強。

逾1年主場金身被破

高普認為此役輸在麾下把握能力差，他說：「我們竟然錯失那些入球機會，真是太可笑了，我們應可勝出的。不過，我唯一高興的是球隊過關。這是兩回合的比賽，我們值得晉級。」沙拿說：「我為兩次射門中柱失望，但或者下仗我會入3球！我不介意入球與否，最重要是利物浦能獲勝及晉級。我們仍記着首回合曾凱旋，或者今次過分自信，否則應加強向對手施壓，我們須從中領取教訓，繼續努力。」他又慶幸此仗不是英超，「我們都想奪得英超和歐聯冠軍，拭目以待吧」。

高普斥山神上半場未被逐有運

這支英超次席球隊早前已在英格蘭聯賽盃封王，並已躋身足總盃8強，有機會榮膺「四冠王」。此外，高普抨擊「山神」的粗野行為，「若你以一個危險動作去贏得搶截，那便不算是勝利者。老實說，他侵犯法賓奴的過程實在很差，而且早在上半場已踢中堤亞高艾簡達拿，當時沒有被逐已屬走運」。

拿達路未竟全功嘆斷送優勢

國米教練「細恩」施蒙尼恩沙基表示，絕對沒有為及早換走山神而後悔，因為當時需要他在球場上。不過，拿達路馬天尼斯指出：「當己隊在艱難的情况下，仍因奮戰而取得領前優勢，卻在不久後便有人被逐，事情因此而改變，這實在可惜。」他在上場意甲大勝薩斯索羅時攻入3球，結束10場入球荒，昨仗又一箭定江山，亦是自2020年11月後再次在歐聯建功。