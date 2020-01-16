卡尼超亨利成就 名宿籲離隊爭冠 起孖領熱刺割愛 累積176球續追舒利亞

熱刺開賽14分鐘，憑敵衛米高堅尼的烏龍球先開紀錄，並在3分鐘後由孫興慜建功鞏固優勢。哈利卡尼於37分鐘接應馬特杜靴迪直線傳送，單刀射破「拖肥」大門，助球隊半場領先3球。下半場後備入替的利古朗上陣不足一分鐘即取得進帳，加上卡尼於55分鐘再次接應杜靴迪助攻，左腳窩利破網，助熱刺創下兩軍近64年對賽最大勝仗，兩場聯賽狂轟9球，繼續位居第7。

領軍締近64年對賽最大勝仗

哈利卡尼於英超入球數超越亨利後，躋身總射手榜第6位，僅以1球落後第5的林柏特。雖與其英軍前輩舒利亞的260球紀錄還有84球距離，但他自信有足夠時間超越對方，「我感覺還有很多年讓我達成目標，希望能一個一個的超越，繼續為球隊貢獻入球」。

然而熱刺名宿舒寧咸認為，雖然卡尼已成為世界最佳前鋒，但若希望贏得冠軍，理應離隊尋求新挑戰，「球員生涯短暫，他現走到分岔路，在留隊和到真正有力爭標的勁旅之間抉擇。若他想在頂級賽事獻技，想參與歐聯決賽，想為英超冠軍努力，我建議他離隊」。

愛華頓25戰22分歷來最差

熱刺賽後追至落後第4位的阿仙奴3分，惟較對方多踢一場。領隊干地表示，球隊已無冠可得，將視衝擊前四如爭冠一樣，「我不喜歡說以歐聯資格作為目標，因一直嚮往贏得聯賽和盃賽冠軍；但聯賽第4位已成為我們想爭奪的『錦標』」。他又認為熱刺沒有歐戰後顧，成為爭取前四的一大優勢。愛華頓則25戰僅得22分，是征戰頂級聯賽以來同期最差，現距降班區只餘1分，但新帥林柏特稱毋懼護級挑戰。

阿仙奴歐聯出線獎金每人513萬

同樣以重返歐聯為目標的阿仙奴，據報若最終「搶四」成功，每名球員可獲得50萬鎊（約513萬港元）獎金；兵工廠對上一次征戰歐聯已是2016/17球季。