體壇快訊：卡比多羅比美國賽奪亞

林兆恒朱成竹響頭炮

WTT新加坡乒乓球大滿貫昨開打，港將林兆恒在男單資格賽首圈，以局數3：2險勝羅馬尼隊球手，今轉戰比利時隊球手爭晉級。隊友朱成竹在女單資格賽首圈輪空，次圈面對塞爾維亞隊球手以直落3局大勝，今惡鬥中國隊新星蒯曼，爭入正賽。

薩維利夫戰台維斯盃

世界第3的德籍網球星將阿歷山大薩維利夫，上月於墨西哥公開賽男雙落敗後揮拍怒打裁判座椅，遭賽會取消資格無法在男單衛冕。他已被罰款4萬美元（約28萬港元），昨被追罰停賽兩個月，緩刑一年，意味這名東京奧運冠軍本周可出戰台維斯盃。

戴偉浚申自由身離深圳

內地傳媒報道，中超球隊深圳隊去年10月起欠薪，在港出生的新晉中國隊國腳戴偉浚，已向中國足協申請仲裁爭取回復自由身，並傳獲其他中超隊垂青。有報道亦稱另一中超球隊廣州城（前稱廣州富力）將更改股權，由國企廣州汽車注資成大股東，入主近11年的富力集團將撤出，但仍需支付今年1月前的職球員欠薪。

中國隊冬殘奧累積8金

中國隊昨續戰北京冬殘奧，男將劉夢濤在冬季兩項男子中距離坐姿組，以30分37.70秒封王，助東道主以8金8銀11銅續居獎牌榜之首。烏克蘭隊再在冬季兩項添金，其中在男子中距離視障組更包辦三甲，另一金來自女子中距離站姿組，累計以6金7銀4銅居次。