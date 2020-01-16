麥巴比無恙 PSG三叉戟征皇馬 操練被踩開腔護隊友 卻奧斯勢復出助艦隊反撲

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PSG在首回合憑麥巴比個人能力撕破皇馬防線建功，在主場以1：0絕殺對手先拔頭籌。這名23歲法國國腳今夏約滿，近年他轉投皇馬的傳聞一直沒完沒了，正當各界期待他來到皇馬主場再展身價時，法國傳媒《RMC體育》報道，麥巴比周一操練時誤被隊友伊祖沙古爾踩傷左腳腳背，提早離開訓練場，一度傳出他因傷缺陣，伊祖沙古爾及妻子的社交網更被PSG球迷留言攻擊，部分內容更涉種族歧視。不過，23歲的麥巴比盡顯大將之風，立即在社交網上載他與古爾一起慶祝入球的相片，並寫上：「永遠齊心協力，這就是巴黎。」

拉莫斯隨隊無緣倒戈 靴里拉同缺陣

PSG昨公布出征西班牙的24人大軍名單，麥巴比榜上有名，還發放了他登機的相片，預計他可跟美斯及尼馬組成三叉戟攻堅。著名骨科醫生Ripoll回應西班牙傳媒時表示，從資料所見麥巴比的傷勢並不嚴重，可上陣但未必有十足狀態踢足全場。此外，PSG主帥普捷天奴賽前稱沙治奧拉莫斯將因傷缺陣，繼首回合後兩鬥皇馬均未能倒戈，但這名皇馬前隊長希望重返班拿貝球場，他昨晚隨隊抵埗；中場安達靴里拉亦因傷缺陣。

而皇馬作為歷來贏得最多次歐聯冠軍的勁旅，要收復失地有對賽往績支持，「艦隊」5次主場對PSG只輸一場，相反PSG近8次歐聯作客西甲球隊只贏一場，但勝仗為上屆16強以4：1大勝巴塞隆拿。皇馬近10次在歐聯淘汰賽首回合落後下，結果有9次被淘汰。

皇馬圖收復失地 甘佩比忌憚賓施馬

不過，首席射手賓施馬近11仗歐聯主場攻入12球之多，PSG後衛派斯奴甘佩比也形容這名34歲法國隊前輩，在今季仍是世界級前鋒。中場卻奧斯料可趕及傷癒，但另一中場卡斯米路及左閘費蘭特文迪需停賽。

曼城主場出擊 劍指七連勝平隊史

另一場16強，曼城首回合作客以5：0大勝士砵亭後大幅領先，明晨次回合重返主場，乘剛於英超曼市打吡大勝強勢，爭取追平在歐聯主場七連勝的隊史紀錄。上仗對曼聯表現光芒四射的中場大將奇雲迪布尼，將迎接在「藍月」生涯的第50場歐聯賽事，他期望在職業生涯，為至少能贏得一次歐聯冠軍而繼續奮鬥。