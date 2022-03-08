拜仁迎薩軍續缺紐亞 防線欠穩添憂

拜仁慕尼黑明晨在歐聯16強次回合，主場迎戰薩爾斯堡表面佔上風，惟連同德甲近5仗僅1場保持清白身，反映首席門將紐亞因傷缺陣後，後防屢呈不穩，恐4季以來首次無緣8強。

羅拔仔兩仗食白果

紐亞於上月初做過膝部手術後需休戰6周，這段期間改由副選門將烏里治把關，至今5戰中，只有上月尾德甲小勝法蘭克福時力保不失，其餘4仗共失5球，包括歐聯16強首回合作客只能逼和薩爾斯堡1：1，以及上周六聯賽打和利華古遜時，因湯馬士梅拿與烏里治誤會下擺烏龍，而後衛烏柏美卡奴該仗未曾無故回傳予烏里治險成輸波罪人，使教練拿高斯文坦承須與對方「傾計」，而為球隊先拔頭籌的另一守將歷卡斯蘇尼亦一直有離心。惟更令拜仁行政總裁簡尼憂心的是，明夏便約滿的箭頭羅拔利雲度夫斯基仍未獲新約，逐漸出現負面影響，已連續兩場德甲「食白果」。

然而單看往績，拜仁去季歐聯分組賽對薩爾斯堡共攻入9球下兩戰兩勝，而且近5次歐聯迎戰來自奧地利的球隊全勝。薩軍近9次在歐戰出征德國六度敗走，包括今季分組賽負禾夫斯堡。此外，烏克蘭正被俄羅斯入侵，拜仁已捐款10萬歐元（約85萬港元）予當地的救護兒童組織。