拿達路領銜 國米征紅軍背城借一 及時復勇破入球荒 傳獲對手青睞誓證身價

利物浦vs.國際米蘭 now643台 明晨04：00直播

24歲的拿達路今季在意甲上陣25次攻入14球，數據不亞於上季發揮，惟兩次陷入入球荒成致命傷。自去年12月至上月期間，這名阿根廷國腳共8場未有進帳，令「藍黑軍團」僅取得3勝3和2負的成績，當中包括不敵爭標對手兼宿敵AC米蘭。首回合迎戰紅軍時多次失機，正是拿達路今季表現的寫照。

與迪斯高合作遜預期 名宿：三線作戰礙全隊表現

國際米蘭今季收購老將迪斯高取代加盟車路士的盧卡古，惟與拿達路似各自為政，意大利著名足球記者史干沙迪稱：「關鍵在於盧卡古會引開對手，為拿達路製造空間，但迪斯高倚賴拍檔單打獨鬥，這令拿達路未能充分發揮速度及射術。」國米名宿祖利奧告魯斯則說：「與其說拿達路因拍檔限制發揮，不如說是三線作戰下影響全隊表現。」

高辛斯復出漸入佳境 查漢奴古養精蓄銳

拿達路上周意甲於「戴帽」領軍大勝止頹，賽後更警告盛傳向他招手的利物浦，在次回合將面對不一樣的挑戰。國米首回合多次靠翼鋒比列錫施壓製造攻勢，惟這名克羅地亞國腳明晨上陣成疑，令新兵魯賓高辛斯更為重要。這名德國國腳1月由阿特蘭大加盟後一直養傷，至上周意盃復出後漸入佳境，表現更勝同為左翼衛的達美安。中場尼高路巴列拿則續停賽，令主帥施蒙尼恩沙基上仗意甲僅60分鐘，便收起另一主力查漢奴古。這名土耳其隊中場在聯賽每場平均貢獻2.6次關鍵傳球，惟歐聯卻未有助攻，能否及時回勇將是關鍵。

紅軍艾簡達拿勢復出 法賓奴未敢輕敵

主隊利物浦賽前各項賽事12連勝，早前贏得英格蘭聯賽盃冠軍後劍指四冠王，今仗手握兩球優勢亦形勢大好。他們前天於英超小勝韋斯咸，祖爾麥迪比因病缺陣，但有望在今仗復出，首回合建功後受傷的羅拔圖法明奴前天復操，以及中場堤亞高艾簡達拿亦勢可傷癒候命。不過，中場大將法賓奴賽前未敢輕敵，他說：「國米是意大利目前最佳球隊，部分球員合作了4至5季，這將是一場硬仗。」

（歐聯消息）