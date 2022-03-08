體壇快訊：墨超球迷衝突3人危殆

簡達斥綠軍撐烏虛偽

「綠軍」波士頓塞爾特人昨於NBA常規賽對布魯克林籃網時，教練團戴上烏克蘭國旗扣針聲援遭俄羅斯入侵的烏國。該隊前球員簡達在社交網上批評前東家為「偽君子」，指塞爾特人過去沒有為阿富汗、香港、新疆及台灣等地區人權問題發聲乃雙重標準。丹佛金塊昨則在中鋒祖傑治本季第17次取得大三元下，以138：130反勝新奧爾良塘鵝。

巴斯坦連尼旗開得勝

世界電單車錦標賽（MotoGP）新賽季昨晨於卡塔爾揭開戰幔，排第2位出賽的意籍車手巴斯坦連尼以42分13.198秒，改投Gresni車隊首戰即贏得分站冠軍，南非籍車手巴特賓達則以0.446秒之差屈居第2。

中國隊單板滑雪包辦三甲

中國隊於北京冬殘奧單板滑雪男子障礙追逐UL級賽事包辦三甲。紀立家、王鵬耀、朱永鋼、張義琦昨在準決賽中均成功晉級，鎖定全數4個決賽席位。紀立家力壓其餘3名隊友，為中國隊奪得今屆第7面金牌，王鵬耀和朱永鋼則分別獲得銀牌及銅牌。