紅魔打吡慘敗 爆內亂掀離隊潮 蘭歷克認爭前四勢危 加利尼維利：球員如投降踱步羞恥

曼聯有基斯坦奴朗拿度（C朗）及卡雲尼等前鋒據報因傷缺陣，看守領隊蘭歷克改以「無鋒陣」應戰，以般奴費南迪斯任「假9」，查頓辛祖、艾蘭加及保羅普巴從後策應，卻被亦排出無鋒陣的曼城輕易撕破防線。

迪布尼獻傳射 複製9年前賽果

曼城隊長中場奇雲迪布尼先後於5和28分鐘梅開二度，至68分鐘又助攻馬列斯。馬列斯其後在補時階段埋齋，令球隊以4：1大勝有辛祖於22分鐘破蛋的曼聯，亦重複2013年9月的曼市打吡戰賽果。曼聯今季曾於去年11月作客以同一比數敗走屈福特，而今季最大敗仗則是去年10月主場以0：5不敵利物浦。

哥迪奧拿疑貶曼聯褒利物浦

蘭歷克說：「我早料阿仙奴可勝屈福特，現在我們已被他們趕過。若想季尾躋身前四，己隊餘下比賽幾乎需要全勝。」惟曼聯本月仍需硬碰熱刺及利物浦，其間尚有歐聯16強次回合主場大戰馬德里體育會。加利尼維利認為賽果令曼聯球迷尷尬不堪，他說：「當落後1：3後，曼聯球員已放棄比賽，投降了，僅在場內踱步。他們最後25分鐘的表現令人感到羞恥。」堅尼則說：「被攻入3球後，曼聯已完蛋，球員顯得毫無個性和特質。」

曼城今季雙殺曼聯後28戰得69分，領前少踢一場的次席利物浦6分，主帥哥迪奧拿疑故意貶低曼聯，稱繼續與利物浦領隊高普「拗手瓜」。哥帥說：「我的執教生涯中，正對一個最大的敵人。與他們（利物浦）對陣爭標，是我的工作的最大成就。」

拉舒福特不滿任後備擬離隊

英國《每日郵報》昨報道，曼聯是次慘負已引發不少難題。據報昨仗表現續欠佳的守將哈利馬古尼，受到艾歷拜利質疑，該名法國籍後衛自蘭歷克領軍後一直受冷落，即使另一守衛華拉尼染疫缺陣，仍以馬古尼伙拍域陀連迪路夫握守中路。另外，即使出現前鋒人數不足，拉舒福特昨仗仍先列後備，令這名英格蘭隊前鋒甚為不滿，據報明夏便約滿的他已考慮離開。此外，副選門將甸恩軒達臣及被外借至AC米蘭的後衛達洛治均有離心。

（英超消息）