烏克蘭名帥造就前蘇聯盛世 基輔勢力曾帶動機動踢法 俄烏交惡足運今非昔比

前蘇聯由15個加盟國組成，足運實力主要來自俄羅斯及烏克蘭。前蘇聯隊至1958年才首次參加世界盃決賽周，兩年後首戰歐洲國家盃即封王，接着是1962至72年間，分別在世盃及歐國盃躋身8強和兩獲亞軍，其後沉寂一輪。班霸基輔戴拿模的已故主帥盧班洛夫斯基，於1975至76年、1982至83年，以及1986至90年，三度同時兼任前蘇聯隊教練，「北極熊」才再在球壇起革命。

盧帥善用科學 融合西歐戰術

盧帥過人之處是，在那全球資訊不發達的年代，能善用統計數據及搜羅影片研究，得以知己知彼，這科學方法為後人沿用至今。戰術方面，他將荷蘭隊「全能足球」和意大利的「十字聯防」捨短取長，革新了前蘇聯隊的攻守之勢，如虎添翼。

布洛堅奪金球獎成一時佳話

他的基輔球員一直是前蘇聯隊主力，眾將以「入球機器」布洛堅馬首是瞻，他共12次當選前蘇聯及烏克蘭足球先生，最高榮譽是於1975年成為奪得金球獎的首個烏克蘭人。在1982年世盃，由他領軍的前蘇聯隊，盡展快速機動踢法，與勁旅巴西隊互攻一役，更被譽為該屆最精彩賽事。他於1986年世盃捲土重來，與當年的金球獎得主貝倫洛夫等，似不受墨西哥高原氣候影響，續在場中體能充沛地疾走奔馳，令法國隊球員有「當我們末段筋疲力竭時，蘇聯隊球員仍在加速」之嘆。

前蘇聯於1991年解體前，球隊最接近奪標的一次是1988年歐國盃，盧帥當時手上的烏克蘭兵如貝倫洛夫、中場沙華洛夫、米加列真高、後衛古斯尼索夫，以及來自俄羅斯的門將戴沙夫等，都是一時翹楚，強如有「三劍俠」崛起的該屆盟主荷蘭隊，也在分組賽俯首稱臣。

隨着前蘇聯走進歷史，俄、烏亦在足壇分家，即使如此，曾代表前蘇聯的烏克蘭球員，例如簡察斯基及杜布禾斯基，均續選擇效力俄羅斯。兩軍現時在國際大賽成績與前蘇聯有距離，俄羅斯隊闖入2008年歐國盃4強屬曇花一現，代表人物是艾沙雲與柏夫里約真高，烏克蘭隊同期球星也不多，在基輔獲盧帥賞識的2004年金球獎得主舒夫真高及鋒將列布夫是佼佼者。烏克蘭經是次戰火蹂躪，恐怕元氣大傷，料與被國際制裁禁賽的俄羅斯隊，不易在短期內復興。